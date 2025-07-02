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Шесть человек пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в Москве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием такси и каршеринга произошла на Комсомольском проспекте, пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в среду.

"По предварительным данным, на Комсомольском проспекте в районе дома 99 произошло столкновение двух автомобилей - такси и каршеринг. В результате дорожной аварии шесть человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что "устанавливаются все обстоятельства произошедшего". Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Прокуратура ЦАО "взяла на контроль установление обстоятельств ДТП".

Госавтоинспекция Москва
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