Мошенники выманили у пенсионерки в Москве более 11 млн рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Москвичка потеряла более 11 млн рублей после звонка от якобы бывшего работодателя и общения с мошенниками, сообщили в прокуратуре столицы в четверг.

70-летняя женщина получила сообщение якобы от заместителя гендиректора компании, в которой она ранее работала. Тот сообщил, что не смог дозвониться по очень важному вопросу. Пенсионерка перезвонила, но ей никто не ответил.

Мошенники под видом правоохранительных органов убедили пенсионерку в том, что с ее счетов пытаются похитить деньги и уговорили "сотрудничать со следствием и не разглашать никакие сведения о проводимой операции".

Пенсионерка передавала курьерам по кодовому слову свои сбережения в рублях и иностранной валюте и переводила на якобы безопасные счета ранее снятую наличность.

За 20 дней общения с лжеправоохранителями и "банкирами" она передала им более 11 млн рублей.