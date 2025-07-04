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Несколько улиц перекроют на западе и северо-западе Москвы 5 и 6 июля

Движение будет ограничено в связи с проведением фестиваля спорта

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Движение будет ограничено на некоторых улицах на западе и северо-западе Москвы 5 и 6 июля в связи с проведением фестиваля спорта "ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR Москва Крылатское 2025", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в пятницу.

Движение будет закрыто 5 июля с 7:00 до 13:00 в сторону Рублевского шоссе на участке Северо-Западной хорды, на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения и на съезде с улицы Островная на Северо-Западную хорду.

5 июля с 7:00 до 17:00 и 6 июля с 7:30 до 17:00 не будет движения на участке улицы Крылатская и в местном проезде от д. 2А на Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала.

С 00:01 5 июля до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка на участке улицы Крылатская от дома 14 до улицы Нижние Мневники.

Дептранс рекомендует строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.

5 и 6 июля также изменятся маршруты наземного транспорта в Крылатском и Хорошёво-Мнёвниках: е24, т19, т61, 259, 832, 229, 271, 291, 391, 732, 800, 829.

Москва
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