Пожар произошел в ТЦ на северо-западе Москвы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Возгорание кровли произошло в здании ТЦ "Солнечный ветер" в столице, сообщили в субботу в пресс-службе Главного управление МЧС России по Москве.

"В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице Маршала Катукова (...) По прибытии пожарно-спасательных подразделений с кровли 2-х этажного здания ТЦ "Солнечный ветер" идет белый дым", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, произошло возгорание утеплителя вентилируемого фасада. Здание покинули около 100 человек, добавили в пресс-службе.