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Фасад эклектичного дома с башенками начала прошлого века обновят в центре Москвы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Жилой дом начала XX века, построенный в стиле эклектики, капитально ремонтируют в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного фонда капремонта (ФКР).

"В 2025 году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда проходят работы по обновлению фасада здания в центре столицы, возведенного в 1914 году. Благодаря эклектичному смешению стилей и использованию разнообразных декоративных элементов, дом с башенками похож на настоящий замок. Это жилое здание по адресу: ул. Новослободская, д. 33. Оно также известно как доходный дом З.И. Золотарской", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ФКР, семиэтажный дом возвели по индивидуальному проекту архитектора Эрнста Нирнзее, одного из пионеров высотного строительства. В уровне третьего-шестого этажей дома расположены три эркера, два из которых завершают треугольные фронтоны со стрельчатыми окнами и барельефами.

Специалисты восстановят историческое колористическое решение фасада здания в цветах "зеленый Нил" для его рустованной части и "зеленый модерн" для верхних этажей. Также будет выполнен комплекс работ по обновлению цоколя, замене водосточных труб и ремонту входной группы, добавили в фонде.

Москва
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