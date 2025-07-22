Городские службы ликвидировали последствия непогоды на западе Москвы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Департамент ЖКХ Москвы сообщает о приведении в порядок дорожного полотна на съезде с Кутузовского проспекта на Минскую улице, где из-за ливня вынесло грунт на проезжую часть.

"Из-за обильных осадков на съезде с Кутузовского проспекта на Минскую улицу произошла просадка и вынос грунта на проезжую часть, что временно затруднило движение. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" оперативно ликвидировали последствия - дорожное полотно приведено в порядок, движение восстановлено", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

Департамент напомнил водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию в сложных погодных условиях.

В свою очередь в телеграм-канале ГУП "Мосводосток" сообщается, что атмосферный фронт покидает столицу

"Основной объем дождевых осадков принят водосточной сетью, в том числе на основных городских магистралях: Садовое кольцо, Ленинский проспект, Каширское шоссе, улица Озерная, Рублевское шоссе, Минская улица, Ярцевская улица (вблизи м. Молодежная)", - сказано в сообщении организации.