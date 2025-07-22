Поиск

Городские службы ликвидировали последствия непогоды на западе Москвы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Департамент ЖКХ Москвы сообщает о приведении в порядок дорожного полотна на съезде с Кутузовского проспекта на Минскую улице, где из-за ливня вынесло грунт на проезжую часть.

"Из-за обильных осадков на съезде с Кутузовского проспекта на Минскую улицу произошла просадка и вынос грунта на проезжую часть, что временно затруднило движение. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" оперативно ликвидировали последствия - дорожное полотно приведено в порядок, движение восстановлено", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

Департамент напомнил водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию в сложных погодных условиях.

В свою очередь в телеграм-канале ГУП "Мосводосток" сообщается, что атмосферный фронт покидает столицу

"Основной объем дождевых осадков принят водосточной сетью, в том числе на основных городских магистралях: Садовое кольцо, Ленинский проспект, Каширское шоссе, улица Озерная, Рублевское шоссе, Минская улица, Ярцевская улица (вблизи м. Молодежная)", - сказано в сообщении организации.

Москва Кутузовский проспект Рублевское шоссе Каширское шоссе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве на Филевской линии метро сбой в движении из-за дождя

"Мосводосток" устранил все образовавшиеся после ливня скопления воды в Москве

Повышение температуры ожидается к концу недели в Москве, осадков будет меньше

Аномальное количество осадков выпало в Московском регионе 21 июля

Аномальное количество осадков выпало в Московском регионе 21 июля

Сбит второй летевший на Москву беспилотник

В московском регионе за ночь выпало до 60% месячной нормы осадков

Движение перекрыто на одной из улиц в столичном Люблино из-за провала дороги

В Москве из-за дождя временно перекрыто движение в некоторых районах

Сильный дождь в Москве продлится до середины дня

Сильный дождь в Москве продлится до середины дня

Количество сбитых дронов, атаковавших Москву в ночь на понедельник, достигло 13

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6797 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });