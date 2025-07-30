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Директор географической службы РАН заявил об отсутствии угрозы землетрясения в Подмосковье

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Серьезной угрозы землетрясения в Московском регионе нет, заявил "Интерфаксу" директор Единой Географической службы РАН Юрий Виноградов.

"В Московской области не ждем (землетрясения - ИФ), потому что мы находимся на платформе. Возможны только незначительные землетрясения в виде связанных с карстовыми провалами", - сказал Виноградов в интервью агентству.

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По его словам, "все остальное - это только отголоски очень сильных землетрясений, которые происходят во всем мире, но они не больше, чем по 3-4 балла". "К разрушениям привести не могут, разве что какой-нибудь соломенный домик", - отметил ученый.

Касаясь последнего землетрясения на Камчатке и угрозы подобных явлений в других регионах РФ, находящихся в аномальных зонах, Виноградов сказал: "Вся Камчатка - там несколько аномальных зон, север Камчатки, центральная часть, южная, где сегодня произошло землетрясение. Понятно, что Сахалин, Магаданская область, Якутия, Чукотка, Алтай, Байкал, Бурятия, Кавказ - вот основные зоны".

Полный текст интервью опубликован на сайте www.interfax.ru

Юрий Виноградов РАН Единая Географическая служба Московский регион
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