Поиск

В центре Москвы идут противоаварийные работы в усадьбе Матвея Казакова

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Москве в доме архитектора Матвея Казакова (Малый Златоустинский переулок, дом 1/11), начались противоаварийные работы, сказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Усадьба выдающегося московского архитектора Матвея Федоровича Казакова расположена недалеко от Маросейки. Дом Казакова долгое время, с 2000-х годов, не эксплуатировался. В результате пожара были утрачены перекрытия, внутренние стены и кровля, внутри здания проросли самосевные деревья, из-за чего расслаивается кирпичная кладка наружных стен, разобраны пристройки во дворе. Исторический памятник находится сейчас в аварийном состоянии и нуждается в полном комплексе работ, включая восстановление перекрытий и переборку сохранившихся участков кирпичной кладки стен. Специалисты уже приступили к противоаварийным работам", - сказал реставратор, представитель компании, осуществляющей работы, Вадим Шишлов.

Здание - памятник культуры федерального значения.

Реставраторы уже демонтировали аварийную часть карниза и перемычки над двумя окнами, так как существовала угроза их обрушения. Сейчас они разбирают аварийные участки на втором этаже. Противоаварийные работы проводятся, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение здания и обеспечить безопасность при дальнейшей реставрации. Реставрация должна быть выполнена до конца 2027 года.

Двухэтажный каменный дом был не только жилым для Казакова и его семьи, но предназначался в том числе для его архитектурной школы, созданной в конце 1780-х годов. В дальнейшем у здания неоднократно менялись внешний вид и владельцы. В разные годы здесь размещались съёмные квартиры, трактир, мясная лавка, а в советское время - коммунальные квартиры и магазин.

Мосгорнаследие Москва Матвей Казаков Малый Златоустинский переулок Вадим Шишлов Маросейка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек погиб при пожаре в административном здании на западе Москвы

На западе Москвы горит административное здание

Ресторан "Вкусно и точка" на улице Веселая в Москве закрыт на 30 суток из-за шума

Гроза ожидается в Москве

В Москве 2 и 3 августа будут перекрывать Садовое кольцо для велофестиваля

Пожар возник в строящейся многоэтажке на севере Москвы

"Аэрофлот" отменил во вторник 53 рейса из/в Шереметьево

Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат

Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат

В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары

В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары

Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6865 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });