В центре Москвы идут противоаварийные работы в усадьбе Матвея Казакова

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Москве в доме архитектора Матвея Казакова (Малый Златоустинский переулок, дом 1/11), начались противоаварийные работы, сказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Усадьба выдающегося московского архитектора Матвея Федоровича Казакова расположена недалеко от Маросейки. Дом Казакова долгое время, с 2000-х годов, не эксплуатировался. В результате пожара были утрачены перекрытия, внутренние стены и кровля, внутри здания проросли самосевные деревья, из-за чего расслаивается кирпичная кладка наружных стен, разобраны пристройки во дворе. Исторический памятник находится сейчас в аварийном состоянии и нуждается в полном комплексе работ, включая восстановление перекрытий и переборку сохранившихся участков кирпичной кладки стен. Специалисты уже приступили к противоаварийным работам", - сказал реставратор, представитель компании, осуществляющей работы, Вадим Шишлов.

Здание - памятник культуры федерального значения.

Реставраторы уже демонтировали аварийную часть карниза и перемычки над двумя окнами, так как существовала угроза их обрушения. Сейчас они разбирают аварийные участки на втором этаже. Противоаварийные работы проводятся, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение здания и обеспечить безопасность при дальнейшей реставрации. Реставрация должна быть выполнена до конца 2027 года.

Двухэтажный каменный дом был не только жилым для Казакова и его семьи, но предназначался в том числе для его архитектурной школы, созданной в конце 1780-х годов. В дальнейшем у здания неоднократно менялись внешний вид и владельцы. В разные годы здесь размещались съёмные квартиры, трактир, мясная лавка, а в советское время - коммунальные квартиры и магазин.