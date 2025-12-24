Собянин назвал хорошим и удовлетворительным состояние 95% памятников в Москве

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве 95% памятников находится в хорошем и удовлетворительном состоянии; количество защищенных государством памятников увеличили на 1 тысячу, сообщил в Мосгордуме мэр города Сергей Собянин.

"Мы на тысячу памятников увеличили количество защищенных государством и включенных в реестр памятников архитектуры. На тысячу объектов больше сделали. Треть отреставрировали. У нас сейчас 95% находится в хорошем и удовлетворительном состоянии", - сказал он.

По словам мэра, примерно 40% памятников в столице реставрируют за счет частных инвестиций.