Поиск

Собянин назвал хорошим и удовлетворительным состояние 95% памятников в Москве

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве 95% памятников находится в хорошем и удовлетворительном состоянии; количество защищенных государством памятников увеличили на 1 тысячу, сообщил в Мосгордуме мэр города Сергей Собянин.

"Мы на тысячу памятников увеличили количество защищенных государством и включенных в реестр памятников архитектуры. На тысячу объектов больше сделали. Треть отреставрировали. У нас сейчас 95% находится в хорошем и удовлетворительном состоянии", - сказал он.

По словам мэра, примерно 40% памятников в столице реставрируют за счет частных инвестиций.

Сергей Собянин Мосгордума Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

До шести выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Собянин считает, что пока Москва не обойдется без мигрантов

 Собянин считает, что пока Москва не обойдется без мигрантов

До пяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы назвал 2025 год рекордным для города по турпотоку

 Мэр Москвы назвал 2025 год рекордным для города по турпотоку

Морозная новогодняя ночь прогнозируется в Москве

 Морозная новогодняя ночь прогнозируется в Москве

МЧС Москвы предупредило о метели в ночь на пятницу

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

 В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

Аэропорт "Внуково" будет обслуживать рейсы по согласованию

Дептранс Москвы предупредил об ограничениях движения в среду

Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе

 Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7957 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });