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Пешеходный переход под путями МЦД-2 открыт в Щербинке

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Открыт пешеходный переход, расположенный между станциями Щербинка и Остафьево, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

Как он написал в своем телеграм-канале, сделаны входы и выходы около дома №8 на улице Новостроевской и дома №8 на улице Железнодорожной. Установлены лифты для маломобильных граждан.

"Переход просторный, его ширина - 4 метра, длина - больше 90. Теперь перемещаться между населенными пунктами Щербинки, разделенными ж/д путями, станет безопаснее. Быстрее можно будет добраться и до остановок городского транспорта на улицах Новостроевской и Железнодорожной", - сообщил Собянин.

Москва МЦД-2 Щербинка Остафьево Сергей Собянин
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