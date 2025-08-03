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Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Более 220 бахчевых развалов начнут торговлю в Москве с 3 августа, сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

"В начале августа в столице начнут работу более 220 бахчевых развалов. Приобрести вкусные арбузы и спелые дыни можно будет по всему городу. Бахчевые развалы будут работать до 1 октября", - сообщили в пресс-службе департамента.

Для удобства москвичей около 130 площадок появятся рядом с продуктовыми магазинами. Больше всего их будет в Южном административном округе - 19.

"Москвичи действительно ждут, когда на городских улицах появятся такие развалы. Покупать арбузы у фермеров стало частью традиции, которая поддерживает сельское хозяйство в стране", - сказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, слова которого привели в пресс-службе.

В столицу дыни и арбузы привозят из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского краев. Дыню можно найти сортов колхозница, карамель, торпеда, мануэла. Арбузы представлены сортами каристан, огонек, кримсон свит, сахарный малыш.

Москва бахчевые развалы
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