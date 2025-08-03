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Три новых спортивных кластера появятся в Москве в 2025 году

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Три спортивных кластера построят в столице в текущем году, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Создаем спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустующих и ранее неухоженных территорий", - написал он в своем телеграм-канале.

Современные спортивные зоны появятся в районах Нижегородское, Вешняки и Молжаниновский.

По словам мэра, на улице Нижняя Хохловка в Нижегородском районе обустроят площадки для стритбола и падел-тенниса, воркаут-зону с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом, скейтпарк.

В Вешняках на Кетчерской улице появятся зоны для игры в футбол, баскетбол и настольный теннис. Также там обустроят скейт-парк и памп-трек. " Зимой на площадке можно будет кататься на коньках", - уточнил Собянин.

"На 1-й Сестрорецкой улице в Молжаниновском районе районе у учебного корпуса школы "Перспектива" обустраиваем современный скейт-парк, приводим в порядок зону у небольшого пруда", - написал мэр.

Помимо этого, власти благоустроят территорию Кронштадтского бульвара в Головинском районе: здесь построят транзитный маршрут от жилых домов к остановкам транспорта, сделают парковку, дорожки и цветники.

Москва Сергей Собянин
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