В Москве запустили рейтинг пользователей электросамокатов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Москве операторы средств индивидуальной мобильности запустили в столице рейтинговую систему оценки вождения пользователей по аналогии с каршерингом, это позволит повысить безопасность поездок, сообщил через телеграм-канал Департамента транспорта заммэра города Максим Ликсутов.

"Пока рейтинг работает в тестовом режиме. По словам операторов проката, в ближайшее время пользователи смогут увидеть свой личный рейтинг вождения в приложениях. Повысить рейтинг можно будет, например, отучившись в бесплатной школе вождения. Мы поддерживаем такие меры и благодарим пользователей, которые соблюдают ПДД и водят аккуратно", - сказал он.

По данным операторов в столице 89% пользователей имеют высокий рейтинг вождения, 11% - новички, которые недавно начали пользоваться сервисом, менее 1% - пользователи с низким рейтингом.

Как объяснили в Дептрансе, система оценки работает по аналогии с сервисом каршеринга: операторы проката анализируют историю поездок пользователей, включая опыт, качество парковки, штрафы за нарушение ПДД. Кроме того, пользователям с низким рейтингом операторы будут ограничивать доступ к поездкам и замедлять скорость на оживленных участках города.