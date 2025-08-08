Поиск

Иногородним пользователям каршеринга в Москве придется пройти верификацию на mos.ru

Иногородним пользователям каршеринга в Москве придется пройти верификацию на mos.ru
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Гостям столицы из других регионов России для аренды каршеринга c 1 сентября потребуется регистрация на портале mos.ru, ее может пройти любой человек с номером телефона российского сотового оператора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Жители других городов, приезжающие в Москву и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи. Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек с номером телефона российского сотового оператора", - заявили в дептрансе, отвечая на соответствующий вопрос.

В пресс-службе пояснили, что для повышения уровня учетной записи на mos.ru до "полной", потребуется подтвердить свою личность одним из доступных способов: в центре госуслуг "Мои документы" или онлайн.

"Жителям других городов также будут полезны некоторые возможности портала mos.ru. Например, они могут приобрести билеты или зарегистрироваться на мероприятия в городских учреждениях культуры, пополнить карту "Тройка" и изучить инструкции по различным вопросам жизни в городе", - отмечается в сообщении.

Аккаунт портала mos.ru можно использовать и на других городских ресурсах, в том числе культурных, туристических и транспортных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пользователи каршеринга в Москве с 1 сентября будут проходить проверку личности через mos.ru. Он уточнил, что проверка пользователей каршеринга позволит властям в дальнейшем "заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП".

По словам Собянина, Москва является мировым лидером по числу автомобилей в каршеринге. В день совершается свыше 150 тыс. поездок.

Москва стала первым регионом в России, который ввёл идентификацию пользователей проката самокатов и каршеринга, а также курьерских сервисов. Новые правила в отношении пользователей каршеринга вступят в силу с 1 сентября 2025 года. При этом пользователям будет предоставлен тестовый период до ноября 2025 года. Для того, чтобы пройти верификацию, необходимо иметь полную учётную запись на mos.ru. В дальнейшем, если личность пользователя не будет подтверждена, доступ к сервисам каршеринга будет ограничен.

Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Москва-Сити" не осталось свободных офисов

В Москве возбуждено первое в стране уголовное дело против "дроповода"

Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru

Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

В Москве подъезд к Курскому вокзалу будет закрыт 2 и 3 августа из-за велофестиваля

Один человек погиб при пожаре в административном здании на западе Москвы

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6910 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });