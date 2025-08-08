Иногородним пользователям каршеринга в Москве придется пройти верификацию на mos.ru

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Гостям столицы из других регионов России для аренды каршеринга c 1 сентября потребуется регистрация на портале mos.ru, ее может пройти любой человек с номером телефона российского сотового оператора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Жители других городов, приезжающие в Москву и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи. Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек с номером телефона российского сотового оператора", - заявили в дептрансе, отвечая на соответствующий вопрос.

В пресс-службе пояснили, что для повышения уровня учетной записи на mos.ru до "полной", потребуется подтвердить свою личность одним из доступных способов: в центре госуслуг "Мои документы" или онлайн.

"Жителям других городов также будут полезны некоторые возможности портала mos.ru. Например, они могут приобрести билеты или зарегистрироваться на мероприятия в городских учреждениях культуры, пополнить карту "Тройка" и изучить инструкции по различным вопросам жизни в городе", - отмечается в сообщении.

Аккаунт портала mos.ru можно использовать и на других городских ресурсах, в том числе культурных, туристических и транспортных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пользователи каршеринга в Москве с 1 сентября будут проходить проверку личности через mos.ru. Он уточнил, что проверка пользователей каршеринга позволит властям в дальнейшем "заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП".

По словам Собянина, Москва является мировым лидером по числу автомобилей в каршеринге. В день совершается свыше 150 тыс. поездок.

Москва стала первым регионом в России, который ввёл идентификацию пользователей проката самокатов и каршеринга, а также курьерских сервисов. Новые правила в отношении пользователей каршеринга вступят в силу с 1 сентября 2025 года. При этом пользователям будет предоставлен тестовый период до ноября 2025 года. Для того, чтобы пройти верификацию, необходимо иметь полную учётную запись на mos.ru. В дальнейшем, если личность пользователя не будет подтверждена, доступ к сервисам каршеринга будет ограничен.