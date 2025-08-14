Поиск

Движение между станциями "Перерва" и "Депо" МЦД-2 будет ограничено 16 августа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Движение на второй линии Московских центральных диаметров на станциях "Перерва" и "Депо" будет ограничено 16 августа, сообщили Департамент транспорта столицы.

"16 августа с 12:00 до 20:00 ограничено сквозное движение на D2. В это время не будет движения поездов на станциях "Перерва" и "Депо"", - говорится в сообщении.

Сквозной проход по надземному мосту на станции "Перерва" будет закрыт, сообщили в департаменте.

На станциях разместят плакаты с возможными маршрутами проезда; они помогут сориентироваться в период изменений.

На Рижском направлении: поезда со стороны "Нахабино" будут следовать только до станции "Люблино", часть поездов проследует от/до "Курской"; интервалы движения будут увеличены до 20 минут.

На Курском направлении: поезда будут следовать только до "Курьяново", часть поездов проследует от/до станций "Покровское" и "Царицыно"; интервалы движения поездов будут увеличены: от Курской до "Люблино" и от "Курьяново" до "Царицыно" - до 1 часа, от "Царицыно" до Подольска - до 30 минут, сообщили в департаменте.

Изменения маршрутов связаны с возведением временного надземного перехода. На время строительства нового городского вокзала "Перерва" он будет обеспечивать связь района, разделенного ж/д путями.

В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

