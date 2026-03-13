Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заочно осужден в Москве на 12 лет

Игорь Чуян Фото: РБК/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы заочно приговорил к 12 годам колонии общего режима бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна за хищение и растрату средств "ОФК Банка", сообщила Генпрокуратура РФ в пятницу.

Чуян также лишен права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 33, ст. 201 (организация злоупотребления полномочиями), п. "б" ч. 2 ст. 204 (коммерческий подкуп), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

"Установлено, что бенефициарный совладелец ПАО "ОФК Банк" Чуян, занимая вышеуказанную должность, в период с января 2012 по апрель 2018 года без согласования с советом директоров банка организовал выдачу председателем правления Николаем Гордеевым кредитов на сумму более 10 млрд рублей аффилированной с ними группе компаний алкогольного бизнеса", - сообщили в прокуратуре.

Деньги, как установлено судом и следствием, были потрачены на выделение займов руководителям ГК, финансирование принадлежащего Чуяну ООО "Статус-Групп" и подконтрольных рыбных хозяйств, не имеющих источника для погашения.

"В результате неисполнения заемщиками взятых на себя обязательств причинен существенный вред ПАО "ОФК Банк" и его миноритарному акционеру. Кроме того, это привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов и вкладчиков и, в конечном итоге, отзыву лицензии на осуществление банковской деятельности и признанию кредитного учреждения банкротом", - добавили в ведомстве.

За эти действия Чуян передал Гордееву коммерческий подкуп в виде 25,88% акций ПАО "ОФК Банк" рыночной стоимостью 340 млн рублей.

"Кроме того, Чуян, создав организованную группу с Гордеевым и неустановленными лицами, с декабря 2016 по декабрь 2017 года растратили принадлежащие банку 9,47 млрд рублей. Для этого они заключили с подконтрольными дебиторами ООО "Статус-Групп" фиктивные соглашения об уступке прав требований и перечислили на их счета средства в указанной сумме", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там напомнили, что Гордеев уже осужден по этому делу

Расследование уголовного дела в отношении неустановленных лиц продолжается.

Чуян был заочно арестован и объявлен в международный розыск в 2018 году.