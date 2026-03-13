Шумомеры могут появиться на дорогах Москвы в 2027 году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов выразил надежду, что в 2027 году для выявления слишком громких автомобилей будут применяться шумомеры.

"Мы с нуля начали разрабатывать этот прибор, его цель была - в автоматическом режиме определять те машины, которые создают сверхнормативный шум. Прибор этот создан. Он прошёл сертификацию Ростеста. Но для того, чтобы он был внедрён в эксплуатацию, необходимо изменение кодекса административных правонарушений", - сказал Ликсутов журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса", когда будет установлены шумомеры в Москве.

По его словам, департамент транспорта попросил Мосгордуму обратиться с данным предложением в Госдуму.

"Мы рассчитываем, что, наверное, в этом и следующем году эти решения будут приняты. Надеемся, что в 2027 году этот прибор на законных основаниях может уже использоваться в тех зонах, где нам скажут москвичи, где есть такие проблемы и где проблема с шумовым воздействием сверхнормативным присутствует и которая создаёт дискомфорт и неудобную для жизни среду", - отметил заммэра.

Он напомнил, что департамент начал заниматься шумомерами почти два года назад по многочисленным просьбам жителей, особенно жителей центральной части города.

Как сообщалось, с 2021 года Центр организации дорожного движения испытывал комплекс фотовидеофиксации "Эфир", который способен измерять уровень шума на дорогах, и проводил исследования допустимого уровня шума от транспортных средств. В январе 2025 года шумомер прошел сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте.

Летом 2025 года сообщалось, что законопроект об изменениях в КоАП, который инициировала Мосгордума, находится на рассмотрении Госдумы, документ передаст полномочия по контролю за уровнем шума с федерального на региональный уровень.