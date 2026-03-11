В Москве на "Маленковской" поезд сбил насмерть четырех человек

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Москве у станции "Маленковская" Ярославского направления электричка насмерть сбили четырех человек, сообщили в МЖД.

"Сегодня в районе станции "Маленковская" Ярославского направления МЖД в 19:20 пригородным поездом № 7229 "Болшево - Ярославский вокзал" были смертельно травмированы четыре человека, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Из-за трагедии были задержаны несколько поездов и в Москву, и в область. Сейчас поезда возобновили движение в штатном режиме.