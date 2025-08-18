Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Московской области в понедельник

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Дождь с грозой и порывами ветра до 12-15 м/с прогнозируются в Московской области в понедельник, сообщили в региональном управлении МЧС.

"В ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 18 августа местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 12-15 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют по возможности оставаться дома или в укрытии.