Строительство станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии началось в Москве

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Москве началось строительство станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро; после ее запуска разгрузятся Щёлковское шоссе и станция метро "Щёлковская", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Гольяново придёт метро: начали строить станцию Арбатско-Покровской линии. Она появится в центре района - на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и будет называться "Гольяново", - написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

По словам мэра, метро станет ближе для 230 тыс. москвичей. Многие смогут добираться до него пешком.

Разгрузятся Щёлковское шоссе и станция метро "Щёлковская". Время поездок на городском транспорте сократится минимум на 15-20 минут, отметил Собянин.

По проекту станция "Гольяново" - конечная, с двумя подземными вестибюлями. Ее интегрируют в окружающую застройку на Уссурийской улице и создадут таким образом новое общественное пространство.

В настоящее время готовят всё для старта двух тоннелепроходческих комплексов. Первый щит на участке "Щёлковская" - "Гольяново" должен пойти в ноябре. Второй присоединится позднее, сообщил мэр.


Москва Сергей Собянин
На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

