Поиск

В Москве затруднено движение по Балаклавскому проспекту из-за массового ДТП

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Москве затруднено движение на Балаклавском проспекте из-за массовой аварии, сообщает столичный Департамент транспорта5

"На Балаклавском проспекте (в районе дома 56) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Заняты 3 полосы из 3 по Балаклавскому проспекту в сторону ул. Обручева. Объезд места ДТП происходит по встречной полосе", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Москва Балаклавский проспект Дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Движение транспорта по Садовому кольцу в Москве восстановлено

Автомобиль каршеринга упал в реку в Москве после столкновения с легковушкой

Москвичам предложили решить судьбу дома-книжки СЭВ на Новом Арбате

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Депздрав Москвы опроверг информацию о паспортной пропускной системе в СПИД-центре

В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

До девяти выросло число сбитых за сутки БПЛА, летевших на Москву

Военная операция на Украине

Сбит седьмой за сутки БПЛА, летевший на Москву

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2349 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6994 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });