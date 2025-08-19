В Москве затруднено движение по Балаклавскому проспекту из-за массового ДТП

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Москве затруднено движение на Балаклавском проспекте из-за массовой аварии, сообщает столичный Департамент транспорта5

"На Балаклавском проспекте (в районе дома 56) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Заняты 3 полосы из 3 по Балаклавскому проспекту в сторону ул. Обручева. Объезд места ДТП происходит по встречной полосе", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.