Движение на Садовом кольце и ряде улиц в центре Москвы закроют 23 августа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ограничения движения транспорта будут введены в субботу на Садовом кольце и нескольких улицах в центре Москвы из-за проведения Московского транспортного электрофестиваля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"23 августа временно закроют движение на Садовом кольце и нескольких улицах в центре Москвы в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Движение будет закрыто: с 00:01 до 18:00 в Новоконюшенном переулке от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля; с 00:01 до 20:00 на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, в проезде Девичьего Поля от улицы Плющиха до Зубовской улицы и на Большой Пироговской улице от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы.

Помимо этого, движение будет закрыто с 11:50 до окончания мероприятия на внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.

Также будет запрещена парковка: 22 августа с 00:01 до окончания мероприятия на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля и Новоконюшенном переулке; 23 августа с 00:01 до 18:00 на участке Дашкова переулка.

Кроме того, будет закрыто движение по одной полосе в каждом направлении на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля: 22 августа с 15:00 до 23:59; 23 августа с 20:00 до 23:00, добавили в департаменте.