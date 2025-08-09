Между улицей Академика Королёва и МЦД Останкино появится участок трамвайной линии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проектировании нового участка трамвайной линии между станцией МЦД Останкино и улицей Академика Королёва.

"Новый участок трамвайной линии свяжет улицу Академика Королёва и станцию МЦД Останкино. (...) За счет перераспределения пассажиропотоков станция метро "ВДНХ" разгрузится на 5%", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным Собянина, протяженность участка составит 1,6 км, на нем будет построено пять трамвайных остановок.

"Реализация этого проекта обеспечит удобную пересадку с МЦД-3 на трамваи до ВДНХ более чем для 700 тысяч жителей города. Время пересадки составит меньше двух минут", - отметил мэр.

Кроме того, будет приведена в порядок прилегающая к маршруту улично-дорожная сеть и реконструирован участок примыкания к действующей сети, добавил Собянин.

Завершение работ планируется в 2027 году.