Поиск

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

Работающие студенты платят меньше, чем те, кому на аренду дают деньги родственники

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц
Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Московском регионе медианный бюджет аренды жилья у студентов составляет от 56 до 60 тысяч рублей в месяц, подсчитали в "Яндекс.Аренда".

"По аналитическим данным "Яндекс Аренды", сегодня в Московском регионе медианная ставка снимаемых студентами квартир составляет 57 900 рублей. С начала года показатель изменился лишь незначительно (-0,2%). При этом учащиеся, которые совмещают образование и работу, в среднем тратят на долгосрочную аренду 56 300 рублей (+0,6% с начала года), а студенты без собственного заработка, снимающие жилье при финансовой поддержке родителей и родственников, - 59 500 рублей (-1% с начала года)", - говорится в исследовании.

Неработающие учащиеся выбирают либо компактные студии (42%) по наиболее низкой стоимости для себя, либо большие по площади двух- (26%) и трехкомнатные квартиры (21%), в которых комфортно жить с друзьями и делить стоимость аренды. Доля однокомнатных квартир у этих студентов минимальна (11%).

Среди работающих студентов самый популярный формат для долгосрочной аренды - однокомнатные квартиры, их снимают 58%.

"В среднем, по нашим данным, доля уже получающих доход студентов-арендаторов в Московском регионе составляет 58,8%. Большинство студентов в Московском регионе снимают квартиру не одни, а, например, с парнем, девушкой, супругом или супругой (46,1%) или друзьями (12%)", - отмечает руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.

Яндекс Яндекс.Аренда Москва Роман Жуков Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

От станций метро и МЦД внутри МКАД запустят 170 новых маршрутов автобусов в Подмосковье

В Москве схема метро на арабском появится на сенсорных экранах во всех поездах

Число автоугонов в Москве сократилось почти в 15 раз с 2010 года

Число автоугонов в Москве сократилось почти в 15 раз с 2010 года

В центре Москвы 24 августа ряд набережных перекроют для полумарафона "Лужники"

Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве и области в среду и четверг

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Движение транспорта по Садовому кольцу в Москве восстановлено

Автомобиль каршеринга упал в реку в Москве после столкновения с легковушкой

Москвичам предложили решить судьбу дома-книжки СЭВ на Новом Арбате

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7011 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2356 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });