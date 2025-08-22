В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

Работающие студенты платят меньше, чем те, кому на аренду дают деньги родственники

Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Московском регионе медианный бюджет аренды жилья у студентов составляет от 56 до 60 тысяч рублей в месяц, подсчитали в "Яндекс.Аренда".

"По аналитическим данным "Яндекс Аренды", сегодня в Московском регионе медианная ставка снимаемых студентами квартир составляет 57 900 рублей. С начала года показатель изменился лишь незначительно (-0,2%). При этом учащиеся, которые совмещают образование и работу, в среднем тратят на долгосрочную аренду 56 300 рублей (+0,6% с начала года), а студенты без собственного заработка, снимающие жилье при финансовой поддержке родителей и родственников, - 59 500 рублей (-1% с начала года)", - говорится в исследовании.

Неработающие учащиеся выбирают либо компактные студии (42%) по наиболее низкой стоимости для себя, либо большие по площади двух- (26%) и трехкомнатные квартиры (21%), в которых комфортно жить с друзьями и делить стоимость аренды. Доля однокомнатных квартир у этих студентов минимальна (11%).

Среди работающих студентов самый популярный формат для долгосрочной аренды - однокомнатные квартиры, их снимают 58%.

"В среднем, по нашим данным, доля уже получающих доход студентов-арендаторов в Московском регионе составляет 58,8%. Большинство студентов в Московском регионе снимают квартиру не одни, а, например, с парнем, девушкой, супругом или супругой (46,1%) или друзьями (12%)", - отмечает руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.