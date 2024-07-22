Глава Минобрнауки РФ предложил селить в общежития только малоимущих студентов

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предлагает создать новый вид жилья для студентов, а общежития предоставлять только малоимущим и находящимся в трудной жизненной ситуации студентам.

"Общежитие, как сущность, оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Общежитие должно остаться для таких категорий студентов", - сказал Фальков на совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.

"Поймите тоже университеты правильно: у них в нормативе стоимости обучения на обновление общежитий нет", - подчеркнул Фальков.

Он предложил создать еще один вид жилья для студентов, "отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться с тем, чтобы регулярно университеты имели возможность проводить текущий капитальный ремонт общежитий".

По его мнению, цена на такой вид жилья должна быть выше, чем на общежития, но ниже, чем на все остальное временное жилье.

В пресс-службе Минобрнауки в свою очередь пояснили, что подход ведомства заключается в том, чтобы "обеспечить местами в общежитиях всех обучающихся, и в первую очередь тех из них, кто находится в сложной жизненной ситуации".

"В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" жилые помещения в общежитиях предоставляются обучающимся в порядке, установленном локальными нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную деятельность",- добавили в пресс-службе.

В тех случаях, когда университету не хватает своего жилищного фонда, вопрос об обеспечении жильем нуждающихся студентов решается через заключение договоров с организациями, у которых есть свободные жилые помещения.