Поиск

Минобрнауки обдумывает предложение строить для студентов платное жилье

Оно будет ближе к месту учебы, чем общежития, но за него придется платить

Минобрнауки обдумывает предложение строить для студентов платное жилье
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министерству науки и высшего образования предлагают разрешить строить для студентов жилье с другим правовым статусом, нежели общежития, за которое они бы платили, но не дороже, чем как за арендованное, сообщил в Госдуме глава министерства Валерий Фальков.

"К нам идут обращения дать возможность строить жилые помещения для студентов с другим правовым статусом, чтобы оно могло конкурировать с арендным жильем, но было ближе к местам расположения вузов", - сказал он.

По его оценке, стоимость нового вида жилья для студентов будет на уровне арендованного либо дешевле. "Нам представляется, что это очень хорошее предложение, тем более есть опыт целого ряда регионов", - подчеркнул министр.

Фальков предложил ввести в норматив стоимости обучения в вузе расходы на содержание общежитий и на их регулярный ремонт. По его мнению, это должно запустить "нормальную экономическую модель". "Сложность состоит в том, что в рамках действующего законодательства вузы не могут устанавливать стоимость проживания в общежитии на уровне, покрывающем затраты на его содержание", - пояснил министр.

По его данным, две трети общежитий России построены больше 50 лет назад.

Ранее Фальков предложил ввести новый статус жилья для студентов, а общежития предоставлять только малоимущим.

Валерий Фальков Минобрнауки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Найдены тела двух погибших при размыве дамбы Беломорканала

Найдены тела двух погибших при размыве дамбы Беломорканала

Кремль считает, что оппозиция в Венесуэле должна признать победу Мадуро

Матвиенко предложила сделать льготные ипотечные программы точечными

Матвиенко предложила сделать льготные ипотечные программы точечными

ВТБ видит признаки перегрева в росте доли корпоративного кредитования в ВВП РФ

После схода вагонов в Волгоградской области задерживаются 11 поездов

После схода вагонов в Волгоградской области задерживаются 11 поездов

В больницах остаются 22 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом

"ЮТэйр" отчиталась о 2 млрд рублей полугодового чистого убытка по РСБУ

"ЮТэйр" отчиталась о 2 млрд рублей полугодового чистого убытка по РСБУ

ВМФ России начал маневры с участием более 20 тыс. человек и 300 кораблей

Саратовский Энгельс остался без электричества после аварии

Поисково-спасательные работы на месте ДТП с поездом под Волгоградом завершены

Поисково-спасательные работы на месте ДТП с поездом под Волгоградом завершены
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });