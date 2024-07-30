Минобрнауки обдумывает предложение строить для студентов платное жилье

Оно будет ближе к месту учебы, чем общежития, но за него придется платить

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министерству науки и высшего образования предлагают разрешить строить для студентов жилье с другим правовым статусом, нежели общежития, за которое они бы платили, но не дороже, чем как за арендованное, сообщил в Госдуме глава министерства Валерий Фальков.

"К нам идут обращения дать возможность строить жилые помещения для студентов с другим правовым статусом, чтобы оно могло конкурировать с арендным жильем, но было ближе к местам расположения вузов", - сказал он.

По его оценке, стоимость нового вида жилья для студентов будет на уровне арендованного либо дешевле. "Нам представляется, что это очень хорошее предложение, тем более есть опыт целого ряда регионов", - подчеркнул министр.

Фальков предложил ввести в норматив стоимости обучения в вузе расходы на содержание общежитий и на их регулярный ремонт. По его мнению, это должно запустить "нормальную экономическую модель". "Сложность состоит в том, что в рамках действующего законодательства вузы не могут устанавливать стоимость проживания в общежитии на уровне, покрывающем затраты на его содержание", - пояснил министр.

По его данным, две трети общежитий России построены больше 50 лет назад.

Ранее Фальков предложил ввести новый статус жилья для студентов, а общежития предоставлять только малоимущим.