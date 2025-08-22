Скопление пассажиров на Павелецком вокзале объяснили одновременным прибытием нескольких поездов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Скопление пассажиров на Павелецком вокзале, которое наблюдалось утром в пятницу, связано с одновременным прибытием нескольких поездов дальнего и пригородного сообщения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Там отметили, что сотрудники вокзала и подразделения транспортной безопасности информировали пассажиров о возможности прохода на парковку вокзала для вызова такси и удобного входа в метро. На территории вокзала размещены дополнительные навигационные указатели, помогающие быстрее ориентироваться в зоне досмотра и на распределительной площадке.

"Для снижения (вероятности - ИФ) подобных ситуаций в будущем разрабатываются дополнительные меры по оптимизации пассажиропотоков и координации досмотровых мероприятий", - добавили в МДЖ.

Ранее в социальных сетях появилась информация о скоплении пассажиров на Павелецком вокзале.