Сбой в движении поездов произошел на МЦД-4 из-за остановки состава

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов затруднено на четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) и Киевском направлении в сторону "Железнодорожной" из-за остановки состава по техническим причинам, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На D4 и Киевском направлении затруднено движение в сторону "Железнодорожной" из-за остановки состава по техническим причинам на станции "Аминьевская", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЦППК.

Позднее в компании заявили, что движение на D4 и Киевском направлении вводится в график, остановившийся поезд убран вспомогательным составом. "Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - добавили в ЦППК.

