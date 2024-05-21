Московский сервис МЭШ позволит школьникам сравнивать оценки с результатами одноклассников

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В электронном дневнике сервиса Московская электронная школа ("МЭШ") появилась новая функция "Распределение оценок за работы в классе", она позволит школьникам сравнить свои оценки с результатами одноклассников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

"В мобильном приложении "Дневник МЭШ", в разделе "Оценки", учащиеся и родители теперь видят не только оценки по предмету за определенную дату, форму контроля (контрольная, практическая работа, доклад, ведение тетради и т. д.), ее вес и комментарии учителя. В детальном описании каждой оценки теперь доступен виджет "Результаты класса". Он показывает, сколько детей получили такой же балл, и какой процент от общего количества учеников они составляют", - говорится в сообщении.

По умолчанию виджет находится в свернутом виде, при необходимости пользователь может нажать на кнопку "Подробнее".

Статистика распределения оценок в классе считается по конкретной отметке за конкретную работу. "Если учитель, к примеру, оценил работу в классе только одного ученика, то в результатах будет указано, что такой балл у одного человека, и 100 процентов учащихся получили этот результат", - говорится в сообщении.