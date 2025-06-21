Попова заявила, что завоз опасных инфекций зеркален ситуации в мире

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - За первые пять месяцев 2025 в России было зарегистрировано 67 завезенных случаев малярии и по четыре случая заболевания холерой и брюшным тифом, от года к году опасных инфекций в страну завозится больше, что связано с ростом заболеваемости в мире, сообщила в интервью "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Опасных инфекций завозится от года к году все больше. Это, как правило, зеркальное отражение того, что происходит в мире. Чем выше заболеваемость в мире, а, например, по холере и брюшному тифу сейчас идет рост в целом ряде стран, по лихорадке Денге и малярии тоже очень высокая заболеваемость в целом ряде стран, поэтому количество завозов увеличивается", - сказала Попова.

Она уточнила, что в 2023 году в РФ было зарегистрировано 136 случаев завоза малярии, в 2024 году - 153. За первые пять месяцев этого года зарегистрировано 67 завезенных случаев малярии. Завозных случае лихорадки Денге в 2023 году было 162, а в 2024 году - 271.

В 2023 году в Россию было завезено два случая холеры, в 2024 - ни одного, а с начала 2025 года - четыре случая. Случаев брюшного тифа в 2023 году было 3, в 2024 году - 9, а с начала 2025 года - 4 случая.

Попова уточнила, что завозные случаи заболеваний, в основном, приходятся на российских туристов, поэтому важно во время отпуска соблюдать меры профилактики заболеваний.