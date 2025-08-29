Поиск

Курсы развития математических навыков запустят в начальных классах Москвы с 1 сентября

14 тыс. столичных педагогов освоили преподавание новых школьных курсов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В начальных школах столицы с 1 сентября вводят два дополнительных курса, направленных на усиление математического и естественно-научного образования, еще один курс для 5-7 классов будет посвящен москвоведению, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С этого года большое внимание мы будем уделять математическому и естественно-научному образованию в школах. Для этого с 1 сентября в начальных классах будут реализовываться два дополнительных курса для всех детей. Первый - по математике, включающий нестандартные, интересные задачки на логику, которые, надеюсь, привлекут внимание, вызовут интерес у ребят, и у них появится мотивация для изучения предмета на более глубоком качественном уровне", - сказала Ракова на пресс-конференции, посвященной подготовке к новому учебному году.

На втором курсе будут изучаться методы познания окружающего мира, который должен расширить кругозор детей и создать интерес к науке, добавила она.

По ее словам, на разработку курса ушел целый год, для этой цели были привлечены самые лучшие специалисты в области математики, биологии и физики, сформированы и программа, и специализированные учебные пособия, школы оснащены необходимым оборудованием. Повышение квалификации прошли 14 тыс. учителей начальных классов.

Анастасия Ракова добавила, что дополнительный курс по математике в первом полугодии включает один обязательный час и один час по выбору. Со второго полугодия предусмотрено два обязательных часа в неделю.

Второй курс - "Методы познания окружающего мира" будет занимать один час в неделю.

Заммэра также отметила, что для учеников 5-7 классов будет запущен новый курс "История нашего края". Он поможет школьникам глубже изучить наследие не только своей страны, но и своей малой родины. Также позволит больше погрузиться в историю столицы и узнать, как жили москвичи в разные эпохи и какие у них были традиции и ценности,.

По словам заммэра, в этом году большое внимание будет уделяться интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс. Для этого запускается специальная программа обучения педагогов использованию ИИ-технологий и инструментов в их повседневной работе.

Кроме того, в Московской электронной школе появится чат-бот на основе ИИ для помощи педагогам в планировании уроков, он станет доступен с начала учебного года. сообщила Ракова.

"В этом году для учителей и педагогов запускается чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет помогать им готовить программы, и контент, и подбирать материалы, а также формировать необходимые тестовые задания по тем темам, которые в тот или иной период осваивают школы", - отметила вице-мэр.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве летняя погода задержится в первую неделю сентября

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

В Москве задержан иностранец, напавший с ножом на полицейских

Доходы бюджета Москвы за первое полугодие выросли почти на 10%

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Уголовное дело возбуждено после ЧП с погибшим в ЦДМ на Лубянке

ЦДМ на Лубянке временно приостановил работу

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });