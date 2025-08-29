Курсы развития математических навыков запустят в начальных классах Москвы с 1 сентября

14 тыс. столичных педагогов освоили преподавание новых школьных курсов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В начальных школах столицы с 1 сентября вводят два дополнительных курса, направленных на усиление математического и естественно-научного образования, еще один курс для 5-7 классов будет посвящен москвоведению, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С этого года большое внимание мы будем уделять математическому и естественно-научному образованию в школах. Для этого с 1 сентября в начальных классах будут реализовываться два дополнительных курса для всех детей. Первый - по математике, включающий нестандартные, интересные задачки на логику, которые, надеюсь, привлекут внимание, вызовут интерес у ребят, и у них появится мотивация для изучения предмета на более глубоком качественном уровне", - сказала Ракова на пресс-конференции, посвященной подготовке к новому учебному году.

На втором курсе будут изучаться методы познания окружающего мира, который должен расширить кругозор детей и создать интерес к науке, добавила она.

По ее словам, на разработку курса ушел целый год, для этой цели были привлечены самые лучшие специалисты в области математики, биологии и физики, сформированы и программа, и специализированные учебные пособия, школы оснащены необходимым оборудованием. Повышение квалификации прошли 14 тыс. учителей начальных классов.

Анастасия Ракова добавила, что дополнительный курс по математике в первом полугодии включает один обязательный час и один час по выбору. Со второго полугодия предусмотрено два обязательных часа в неделю.

Второй курс - "Методы познания окружающего мира" будет занимать один час в неделю.

Заммэра также отметила, что для учеников 5-7 классов будет запущен новый курс "История нашего края". Он поможет школьникам глубже изучить наследие не только своей страны, но и своей малой родины. Также позволит больше погрузиться в историю столицы и узнать, как жили москвичи в разные эпохи и какие у них были традиции и ценности,.

По словам заммэра, в этом году большое внимание будет уделяться интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс. Для этого запускается специальная программа обучения педагогов использованию ИИ-технологий и инструментов в их повседневной работе.

Кроме того, в Московской электронной школе появится чат-бот на основе ИИ для помощи педагогам в планировании уроков, он станет доступен с начала учебного года. сообщила Ракова.

"В этом году для учителей и педагогов запускается чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет помогать им готовить программы, и контент, и подбирать материалы, а также формировать необходимые тестовые задания по тем темам, которые в тот или иной период осваивают школы", - отметила вице-мэр.