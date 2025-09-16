Движение по Киевскому шоссе в сторону МКАД перекрыто из-за ДТП с грузовиками

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием трех грузовых автомобилей на Киевском шоссе парализовала движение в сторону МКАД в районе поселка Киевский, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Движение в районе происшествия затруднено на 1,7 километра, перекрыты обе полосы в сторону МКАД", - пояснили в департаменте.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда через Кубинское, Наро-Фоминское и Минское шоссе.