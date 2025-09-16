В ТиНАО Киевское шоссе в сторону МКАД перекрыли из-за столкновения трех грузовиков

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Новой Москве на Киевском шоссе у рабочего поселка Киевский столкнулись три грузовика, из-за этого остановлено движение в сторону МКАД, сообщили в Департаменте транспорта столицы.

"Движение в районе происшествия затруднено на 1,7 километра, перекрыты обе полосы в сторону МКАД", - сказано в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда через Кубинское, Наро-Фоминское и Минское шоссе.

Информация о пострадавших уточняется.