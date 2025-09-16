Поиск

В ТиНАО Киевское шоссе в сторону МКАД перекрыли из-за столкновения трех грузовиков

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Новой Москве на Киевском шоссе у рабочего поселка Киевский столкнулись три грузовика, из-за этого остановлено движение в сторону МКАД, сообщили в Департаменте транспорта столицы.

"Движение в районе происшествия затруднено на 1,7 километра, перекрыты обе полосы в сторону МКАД", - сказано в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда через Кубинское, Наро-Фоминское и Минское шоссе.

Информация о пострадавших уточняется.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три человека пострадали при опрокидывании скорой на Кутузовском проспекте

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК РФ, ДЭГ и ДИТ Москвы

Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра

Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов
Военная операция на Украине

Уничтожено два летевших на Москву украинских БПЛА

В Дмитрове горит склад на площади 13 тысяч кв. м

Три человека пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7170 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });