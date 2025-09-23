В Москве 27 сентября закроют внешнюю сторону Садового кольца для мотофестиваля

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на ряде улиц 26, 27 и 28 сентября будут перекрывать движение в связи с проведением Московского мотофестиваля, посвященного закрытию сезона, сообщил столичный Департамент транспорта. В частности, 27 сентября в середине дня будет закрыта внешняя сторона Садового кольца.

В субботу 27 сентября с 11:40 временно закроют движение на улицах Косыгина (в сторону Воробьевского шоссе), Большая Дорогомиловская и Смоленская, на Воробьевском шоссе и Бережковской набережной. Будет ограничено движение автомобилей на внешней стороне Садового кольца, Бородинском мосту и съездах с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.

Движение будут восстанавливать по мере прохождения мотоколонны.

С 9 утра 26 сентября и до 07 утра 28 сентября будет перекрыта Университетская площадь в сторону Университетского проспекта от улицы Косыгина до Университетского проспекта. 27 сентября с 08:00 до 12:00 движения не будет по первой крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади.

Кроме того, не будет движения 27 сентября с 08:00 до 19:00 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дом 28, строение 22 по улице Косыгина и на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина и 27 сентября с 12:30 до 15:00 на улице Косыгина в сторону Воробьевского шоссе от д. 28, стр. 22 до Мичуринского проспекта.

На некоторых участках ограничений будет запрещена парковка.