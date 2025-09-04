Поиск

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 6 сентября из-за парада ретротранспорта

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Юбилейный парад ретротранспорта пройдет в центре Москвы 6 сентября, в связи с его проведением движение автомобилей будет временно ограничено, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В преддверии Дня города в столице пройдет 20-й парад исторического транспорта, который продолжится выставкой трамваев и автомобилей на Чистопрудном бульваре. Они состоятся в субботу, 6 сентября", - говорится в сообщении.

Праздничная программа парада ретротранспорта начнется в 11:30 со старта колонны от станции метро "Новокузнецкая". В ней будет представлено 15 ретротрамваев. Выставка исторических трамваев и автомобилей на Чистопрудном бульваре будет работать с 12:00 до 18:00. Посетителей ждет обширная развлекательная программа, отмечается в сообщении.

В связи с проведением парада ретротранспорта 6 сентября движение в центре столицы временно ограничат.

Так, с 08:30 до 11:30 закроют участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.

Кроме того, с 11:00 до 12:00 на короткие промежутки времени - не более 10 минут - будут закрывать участки: в Садовническом проезде от Овчинниковской набережной, дома 22/24, строения 1 до Большого Устьинского моста; на Большом Устьинском мосту; в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы; на Яузском бульваре от Яузской улицы до Подколокольного переулка; на Покровском бульваре от Подколокольного переулка до улицы Покровки.

С 11:00 до 18:00 движение закроют на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.

Помимо этого, с 00:01 6 сентября и до конца мероприятия нельзя будет парковаться на Чистопрудном бульваре от улицы Покровка до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.

"Парады трамваев уже стали доброй традицией. Они проходят в Москве три раза в год и всегда пользуются большой популярностью у горожан и туристов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

