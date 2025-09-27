Прощание с Тиграном Кеосаяном пройдет в воскресенье в Армянской Церкви в Москве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Прощание с кинорежиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, сообщила вдова режиссера, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Много людей пишут о возможности попрощаться... Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте", - написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Она также попросила с пониманием отнестись к мерам безопасности, отметив, что "такие сейчас правила".

Кеосаян скончался на 60-м году жизни в пятницу.