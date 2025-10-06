Поиск

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Средняя стоимость литра 92-го бензина превысила 60 рублей

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Моторное топливо продолжает значительно дорожать на заправках столицы вторую неделю подряд, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

В частности, стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 35 копеек, до 71,8 руб./литр.

Рост стоимости топлива в рознице транслирует аналогичную динамику в биржевом сегменте: в настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже находятся вблизи рекордных отметок.

