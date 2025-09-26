Поиск

Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд

Но в пятницу они чуть отступили от максимумов

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на Аи-92 по индексу европейской части РФ, который учитывается в формуле расчета демпфера для нефтяных компаний, по итогам уходящей недели трижды обновили абсолютный рекорд, но в пятницу чуть отступили от максимумов, свидетельствуют данные Петербургской биржи.

Последовательный рост цен наблюдался с понедельника. Основной скачок пришелся на вторник, когда они выросли на 1% - до 73 644 рублей за тонну - и впервые на неделе обновили рекорд. Позднее он был бит в среду и затем в четверг, но в пятницу цены снизились на символические 0,06%, до 73 804 рублей за тонну. Это на 1,3% выше уровня закрытия предыдущей пятницы.

Сейчас средняя стоимость 92-го бензина в сентябре по европейскому индексу составляет 72 149 рублей за тонну. С учетом заявления вице-премьера РФ Александра Новака о грядущем повышении индикатора отклонения цены для обнуления топливного демпфера на 10 п.п. с сентября, новая "отсечка" составит 72,54 тыс. рублей.

Несмотря на то, что разрыв между ней и текущей средней ценой кажется небольшим, шансы нефтяных компаний на получение топливного демпфера по бензину за сентябрь остаются высокими. Это объясняется ужесточением Петербургской биржей правил торгов бензинами с 8 сентября: предельные границы колебания цены "вверх" по 92-му и 95-му бензинам с поставкой железнодорожным транспортом составляют "плюс" 0,01% от текущей рыночной цены, а для участников торгов введены отдельные регламенты на регулярность подачи заявок.

Объем торгов Аи-92 в пределах европейского индекса по итогам уходящей неделе составил 59,4 тыс. тонн, что на 4,4% больше, чем на предыдущей, когда количество реализованного товара достигло минимального недельного значения за 2025 год.

В то же время стоимость летнего дизельного топлива на бирже после локального пика текущего года в 72 209 рублей за тонну, достигнутого во вторник, перешла к падению. По итогам торгов в пятницу цена тонны по индексу европейской части РФ опустилась до 70 816 рублей, что на 0,7% выше закрытия прошлой пятницы.

Аи-92 Петербургская биржа Александр Новак
