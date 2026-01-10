Снегопад в московском регионе привел к отмене 35 авиарейсов и задержке около восьмидесяти

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В аэропортах столичного региона из-за последствий обильного снегопада, по данным на 12:00, отменено 35 рейсов, 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа, сообщает Минтранс.

В настоящее время, как отмечается в телеграм-канале ведомства, все аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы.

"По состоянию на 12:00, с начала суток воздушные гавани обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе Шереметьево - 214. За последние два часа: 143 и 52 рейса соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт Шереметьево "практически не принимал рейсы в период с 04:10 до 11:00, вылеты в этот период осуществлялись". По данным Шереметьево, багаж выдан полностью, в зоне его выдачи скопления людей нет.

В Минтрансе пояснили, что корректировка в режим работы аэропорта Шереметьево была внесена по инициативе Минтранса и Росавиации - требовалось время на уборку снега и разрешение ситуации с выдачей багажа.

Как говорится в сообщении, "только за прошедшие сутки с аэродрома вывезено более 1 млн кубометров снега".