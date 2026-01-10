В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прилет воздушных судов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Шереметьево полностью открыт, рейсы на прилет и вылет выполняются по скорректированному расписанию, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

"Сняты введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов. Аэропорт Шереметьево полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту на 11:00 по московскому времени обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме. В зоне выдачи багажа отсутствуют скопления пассажиров.

"В течение дня продолжится адресная доставка багажа пассажиров рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", которые оформили заявления и покинули аэропорт", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту осуществляется регулярная расчистка взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов.