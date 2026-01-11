В работе воздушного транспорта в столичном регионе возможны корректировки из-за снега

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Росавиация предупреждает о возможных корректировках в работе воздушного транспорта из-за ливневого снега, который ожидается в Москве с 21:00 воскресенья до 8:00 понедельника.

"С 21:00 до 08:00 МСК 12 января в Москве ожидается прохождение фронта и увеличение снегопада до ливневого снега. Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Росавиации в воскресенье.

Отмечается, что это связано с необходимостью чисток взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек спецтехникой, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями.

В Росавиации также предупредили о том, что снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки с доставкой багажа.