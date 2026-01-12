В Москве на Стромынке из-за ДТП задерживаются трамваи

Утренние пробки оцениваются в 6 баллов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве утром в первый будний день после новогодних праздников пробки на оцениваются в 6 баллов, сообщил городской Департамент транспорта со ссылкой на ЦОДД. На Стромынке автомобиль застрял на трамвайных путях, из-за этого задерживаются трамваи маршрутов № 7, 13 и Т1.

ДТП произошло у остановки "Малая Остроумовская улица", маршруты трамваев временно изменены, предупредил Дептранс. Пассажирам рекомендуют следить за объявлениями вагоновожатых.

В городе всю ночь шел снег, небольшой снегопад продолжается, ЦОДД советует ездить на метро, а поездки на автомобилях отложить на время после 8 часов вечера. Водителей грузовиков просят планировать поездки с учетом погодных условий.

Утром интенсивное движение пока наблюдается на Ярославском шоссе по направлению в центр, Ленинградском шоссе по направлению в центр и на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе.

Вечером Дептранс прогнозирует локальные затруднения на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Сущевский вал, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Скорость движения может замедляться из-за снега, ремонтных работ на дороге и мелких ДТП.