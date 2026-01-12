В Подмосковье автобусы некоторых маршрутов работают по фактическому графику

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Подмосковье некоторые автобусные маршруты работают по фактическому расписанию из-за снегопада, сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дороги в регионе чистят и обрабатывают противогололедными препаратами более 680 единиц спецтехники и около 1200 дорожников.

Минтранс региона призвал водителей минимизировать поездки на личном транспорте и не блокировать проезд экстренным службам и дорожной технике.

Ранее министерство прогнозировало, что в первый рабочий день года из-за снегопада и метели видимость на дорогах области снизится до минимума, возможны заносы и гололедица.

Снег шел в регионе всю ночь.

Дептранс Москвы утром 12 января предупредил, что наземный транспорт в городе может локально менять маршрут из-за выпавшего снега.