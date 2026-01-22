B центре Москвы перекрывали Большой Каменный мост

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В центре Москвы движение по Большому Каменному мосту перекрыли по направлению в центр, сообщил Департамент транспорта. 20 минут спустя, в 10:43 ведомство сообщило, что ограничение отменено.

Пробки на дорогах оцениваются в 4 балла, по данным Центра организации дорожного движения. В связи с локальными ограничениями сейчас затруднено движение

- на Кремлевской набережной в сторону Большого Каменного моста,

- на Котельнической набережной в сторону Большого Каменного моста,

- на Знаменке, предупредил Дептранс. Объезд возможен по Садовому кольцу и ТТК.

Ранее чиновники предупреждали, что в четверг 22 января и в пятницу в городе могут перекрывать отдельные улицы, и советовали не пользоваться личным транспортом до 20:00 в эти дни.

"В вечерний разъезд ожидаем до 7 баллов. Настоятельно рекомендуем в течение дня для поездок использовать метро, МЦК и МЦД. Так вы сэкономите время в пути", - сообщил утром Дептранс.