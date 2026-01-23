Дептранс Москвы сообщил о локальных перекрытиях движения

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В центре Москвы с 11:30 начали местами перекрывать дороги, из-за этого возможны пробки в центре, на западе, северо-западе, северо-востоке и севере города, предупредил Департамент транспорта столицы.

"В связи с возможными локальными ограничениями движения в ЦАО, ЗАО, СЗАО, СВАО, САО для передвижений по городу рекомендуем сегодня использовать метро. Поездки на авто перенесите на более позднее время - после 20:00", - сказано в сообщении.

Так, перекрыт Большой Каменный мост по направлению в центр, Кремлевская и Москворецкая набережные. Объезд возможен по Садовому кольцу. Движение также перекрыто на Ленинградском проспекте по направлению в центр перед съездом на ТТК. Объезд возможен через Звенигородское шоссе.

Интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Волгоградского проспекта до Ленинского проспекта; на внешней стороне ТТК от Русаковской эстакады до улицы Новая Башиловка; на Ленинградском шоссе по направлению в центр.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 11:40, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 4 балла.