Температуру в батареях в Москве повысят из-за похолодания

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Температуру в системе отопления столицы повысят из-за резкого похолодания, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, в связи с этим заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения. В настоящее время плавно повышаем температуру теплоносителя", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой воздуха, а задания на изменение выдаются заблаговременно на основании краткосрочного прогноза погоды.

Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме и на основании показателей погодных датчиков.

В выходные в Москву придет резкое похолодание до минус 25 градусов. Ожидается, что морозы продержатся до середины следующей недели.