МЖД к морозам подготовила на вокзалах дополнительные тепловые пушки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Московская железная дорога готовится к работе в морозы, проведена ревизия систем отопления, выставлены дополнительные тепловые пушки, контактная сеть обрабатывается антиобледенительными жидкостями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"В залах ожидания на железнодорожных вокзалах, а также в зданиях транспортно-пересадочных узлов проведены ревизии систем отопления, поддерживается нормативный температурный режим, на вокзалах с постоянным пребыванием пассажиров подготовлены дополнительные тепловые пушки", - говорится в сообщении.

Кроме того, увеличено количество обходов и осмотров пути, в том числе с помощью диагностических комплексов. Ежедневно проверяется работа светофоров, стрелочных переводов и других устройств, стрелочные переводы очищают от снега и наледи. На электрических подстанциях проведена проверка оборудования. Локомотивные бригады проходят дополнительные инструктажи о порядке действий в сложных метеоусловиях.

"Токоприемники и контактная сеть обрабатываются антиобледенительными жидкостями. Организован непрерывный прогрев систем отопления вагонов пригородных поездов, находящихся не на маршрутах. На случай нештатных ситуаций сформированы аварийные бригады железнодорожников, подготовлена специальная техника", - отмечается в сообщении.

В МЖД сообщили, что все железнодорожники магистрали, работающие на открытом воздухе, обеспечены теплой спецодеждой и спецобувью, защитными средствами от обморожения.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль работы электросетевых объектов, коммунальные службы мониторят состояние улично-дорожной сети. Температуру воды для отопления плавно повышают.

"Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе в ближайшие дни ожидается резкое похолодание - в ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 27-28 градусов, местами возможен снег. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - прокомментировал заммэра города Петр Бирюков.