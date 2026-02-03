Поиск

Десять электричек МЦД-3 отменены из-за морозов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги отменены десять пригородных поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3; D3) в связи с утренними сбоями из-за морозов, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"В связи с утренними сбоями движения поездов МЦД-3, обусловленными погодными условиями, в настоящее время отменено десять поездов МЦД-3 Ленинградского направления в сторону Москвы, а также по обороту", - сообщается в телеграм-канале компании.

Октябрьская железная дорога пытается вернуть электрички в график.

Ранее утром в Московской железной дороге (МЖД) сообщили, что движение пригородных поездов на Горьковском, Павелецком, Казанском и Курском направлениях осуществляется с отклонением от графика из-за морозов и незапланированных остановок поездов по техническим причинам.

МЦД МЖД Ленинградское направление
Новости

Метрополитен Москвы объяснил досмотр телефонов в метро случаями необходимости

Аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля

Роспотребнадзор расследует подозрение на оспу обезьян в Подмосковье

В Подмосковье около 50 человек застряли на канатной дороге в горнолыжном парке

Станция "Нижегородская" МЦК закрыта из-за проседания части платформы

Метеорологи МГУ назвали январь аномально снежным для последних 200 лет

Москве не удалось побить рекорд высоты снежного покрова

В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности с 30 января

В Москве пробки достигли 6 баллов

