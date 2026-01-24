Поиск

Температура в Москве к среде повысится до нуля

В конце января в московском регионе установится нормальная зимняя погода

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Повышение температуры начнется в Москве с понедельника, к среде она повысится примерно на 15 градусов, днем в среду и четверг столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодная погода в ближайшие три дня связана с антициклоном, который пришёл в центр европейской России с востока. А на западе (сформировался) циклон, он определяет погоду над западной Европой, и он начинает медленное продвижение на восток. И вот в понедельник ночью в Москве еще холодная погода - минус 20 - минус 25, но днём уже, во второй половине дня (...) минус 10", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в субботу и воскресенье максимальная температура в Москве днем будет около минус 13 - минус 15 градусов, а на севере области - до минус 19. Ночные температуры в субботу и воскресенье в московском регионе будут до минус 26 - минус 28 градусов. Такая температура будет на 10-14 градусов ниже нормы. В понедельник за счет повышения температуры во второй половине дня, она будет на 8-9 градусов ниже нормы.

Кроме того, в понедельник под действием циклона начнется понижение атмосферного давления, будет более облачно, а воздушные массы начнут поступать с юго-востока. Во вторник они уже будут поступать с юга.

"Во вторник ночные температуры минус 10 - минус 15 градусов, это холодная ночь, но всё-таки уже не такая морозная. А дневная температура - от минус 1 до минус 6 градусов. В среду-четверг ночные температуры минус 1 - минус 6, а днём столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке", - сообщил Вильфанд.

"Затем установится нормальная зимняя погода до конца января: ночью около минус 10, днём около минус 5", - уточнил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что с понедельника к среде температура повысится сразу на 15 градусов, что является резким повышением температуры.

Атмосферное давление в течение недели также будет понижаться. Так, с воскресенья к концу дня понедельника оно понизится на 13-15 мм ртутного столба, затем оно будет опускаться еще ниже и будет ниже 740 мм.

