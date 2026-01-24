Что случилось этой ночью: суббота, 24 января

Переговоры в Абу-Даби идут продуктивно, в Мурманске и Североморске нарушено электроснабжение, сход с рельсов 20 вагонов с углем в Хабаровском крае

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Белом доме считают, что первый день переговоров по украинскому урегулированию прошел продуктивно, сообщает Sky News со ссылкой на неназванного представителя администрации США. Источник телеканала отметил, что трехсторонние переговоры России, Ураины и США в Абу-Даби, как и планировалось, продолжатся в субботу.

- Электроснабжение ограничено в Мурманске и Североморске - на главной базе Северного флота. Причиной стало обрушение пяти ЛЭП из-за непогоды, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- На станции Корфовская в Хабаровском крае сошли с рельсов и опрокинулись 20 вагонов с углем, пострадавших нет. Размер ущерба составил более 1 млн рублей. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях.

- Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 75 беспилотников ВСУ над Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской областями и Крымом.

- Кир Стармер раскритиковал Дональда Трампа за слова о союзниках США, державшихся "немного в стороне" в Афганистане. "Я нахожу слова президента (США Дональда - ИФ) Трампа оскорбительными и, честно говоря, возмутительными. И я не удивлен, что они принесли столько боли родным и близким тех, кто погиб или пострадал", - заявил британский премьер-министр.



- Температура в Москве повысится до нуля к среде. "Затем установится нормальная зимняя погода до конца января: ночью около минус 10, днем около минус 5", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.